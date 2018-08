2017 nyarán érte az autós közösséget a szomorú hír, hogy legyártották az utolsó Dodge Vipert. Azt az amerikai sportkocsit, melyet a Shelby Cobra ihetett és csak három generációt élt meg. Mivel a Viper már szinte történelem, sorra kerülnek elő a különleges darabok. Ezek egy része gyári limitált szériás példány, esetleg egy szokatlan színösszeállítás, de akadnak olyan furcsaságok is, mint ez itt. Ezt a karbonnal alaposan megdolgozott karosszériájú Vipert az American Specialty Cars mutatta be a 2006-os Detroit-i Autószalonon.

Ígéretesen indult a projekt, hiszen könnyebbé és erősebbé szerették volna tenni a Vipert, mely általában jót tesz egy sportautónak. Megépítették a mintapéldányt, melyhez még az angolok is hozzátették a magukét, de a cég szinte azonnal becsődölt és így maradt egyszeri darab az ASC Viper. Különlegessége, hogy szénszálas karosszériaelemeket pakoltak rá, aminek köszönhetően aerodinamikusabb és úgy 40 kilogrammal könnyebb is lett az autó. De mit kerestek itt az angolok?

Nem is akárkik finomhangolták a V10-es motort, hanem a McLaren-t kérték fel a feladatra. Éppen ezért néznek ki úgy a gépháztetőből rendezetlenül kiálló szívócsonkok, mint a márka Can-Am versenyautóin. A 8 literes szívómotorból 615 lóerőt hoztak ki. A könnyebb és izmosabb autó gyorsulása 3,5 másodpercre csökkent.

Az egész projekt körülbelül 210 millió forintnak megfelelő összegbe került a Dodge Viperrel, ám most ennél jóval olcsóbban juthat hozzá az, akinek minden vágya egy igazán egyedi Viper. A McLaren keze által is tökéletesített amerikai sportkocsit 82 millió forintnak megfelelő amerikai dollárért árulják most.