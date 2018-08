2010-ben hintették be sóval a Hummer márkát, mely eredetileg az amerikai hadseregnek kínált strapabíró és könnyen alakítható terepjárót, aztán innen szivárgott át az utcákra és civil felhasználókhoz, míg végül egy egész kis modellcsalád jött létre. A H1-es mellett megjelent az egy fokkal barátibb H2 és a szinte már aranyos H3-as is. Ez azonban nem volt elég a túléléshez, így ma már csak a használtpiacon szerezhet be magának ilyen autót, aki erre a hatalmas vasra vágyik.

Az idő természetesen már rég eljárt felette, de ez senkit ne tartson vissza. Bőven vannak cégek, akik jó sok pénzért bármit kihoznak a H1-esből. Itt van példáil a Mil-Spec, akik a képen látható autót több mint 66 millióért adják át a kedves vevőnek. Az érdes szürke fényezéssel és a felújított belsővel együtt. Igaz, hogy nincs benne semmilyen vezetéstámogató rendszer, az aerodinamikáról hírből sem hallott és még légzsák sincs benne, de garantáltan észre fogják venni a forgalomban.

A 6,6 literes, V8-as turbódízel motor 500 lóerőt teljesít, ami mellé 1355 Nm nyomaték társul. A dinamizmus itt nem igazán lényeges, annyi azonban biztos, hogy nem esik nehezére bármit elvontatni.