A Volkswagen palettán a legkisebb autó jelenleg az up!, melynek legizmosabb változatában lévő 1.0 TSI motor 115 lóerős. A németek szerint szellemiségében és persze a számok terén is nagyon közel van a legelső Golf GTI-hez az apróság. Az 1070 kilogrammos up! GTI gyárilag 8,8 másodperc alatt gyorsul 100-ra, végsebessége 196 km/óra. Ma már természetes, hogy ez nem mindenkinek elég, ezért a B&B Automobiltechnik kétlépcsős teljesítményfokozó kúrát kínál hozzá.

Az első körben 136 lovas lesz az up! GTI, de ennél jóval érdekesebb a közel félmillió forintba kerülő második lépcső. Itt már 145 lóerőre izmosítják az 1 literes, háromhengeres TSI motort és a nyomaték is 200-ról 260 Nm-re nő. Ebben a formájában már 7,9 másodperc is elég neki a 100-as sprinthez és 210 km/órával is száguldhat. Hogy teljes legyen a csomag, érdemes megvenni a 3 centis ültetést adó futóművet és a 18 colos felniket is.