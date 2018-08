Az már önmagában is elég meglepetést tud okozni, ha egy Volkswagen Golf hátuljában a csomagtartó helyett egy turbós VR6-os motort találunk, az pedig egyenesen csoda, ha akad még egy ugyanilyen a motortérben is. Márpedig ebben a gyorsulási versenyre épített szörnyetegben ez éppen így történt. Az autó teljesítménye így 1600 lóerő, amitől egy Bugatti Chiron is elszomorodna.

Ez a harmadik generációs Golf 9 másodperc alatt futja meg a negyedmérföldes távot, a félmérföldes szakasz végére pedig 295 km/órával hasít. Egészen elborult, őrült szerkezet ez.