Idén ünnepli hetvenedik születésnapját a Porsche és ez remek alkalom arra, hogy a különböző kis műhelyek is nagyobb figyelmet kapjanak, melyek eddig csak az ínyencek számára volt inkább szem előtt. Ilyen a Singer is vagy éppen a Paul Stephens féle 911-esek, melyek nem viselik a jellegzetesen aranyos emblémát, de így is szemrevaló autók. Paul Stephensnél mindenféle csodás állapotú, használt 911-est is lehet vásárolni, de kérésre csinálnak belőle egy olyan régimódi pályagépet, mint a Le Mans Classic Clubsport.

A különlegesen átalakított autót 2020-ban a Le Mans-i múltidéző futamon vehetik majd át a tulajdonosok. Elég szűk lesz ez a kör, hiszen csak 10 példányt építenek belőle. Két verzió elérhető a Le Mans Classic Clubsport-ból, a kényelmesebb Touring és a könnyű Lightweight.

A pehelysúlyú verzió mindössze 970 kilogrammot nyom, de a másik is csupán 1075 kg-ot nyom. Mégkét autóban egy ITB-kkel felszerelt, 3,4 literes, léghűtéses, hathengeres boxermotor dolgozik 300 lóerővel és programozható ECU-val. Hozzá a Getrag G50-es váltót és önzáró differenciálművet csatolnak. Kétkörös, hidraulikus fékrendszert kap és 4 dugattyús Brembo fékeket zöld nyergekkel. Álló helyzetből 100-as tempóra nagyjából 4,5 másodperc alatt gyorsul, a végsebessége 270 km/óra feletti.

A különlegesen átalakított Porsche 911-esért több mint 90 millió forintnak megfelelő összeget kell kicsengetnie a tulajdonosoknak és kitartóan várakozni, amíg elkészül az autójuk.