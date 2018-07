Korábban kizárólag kínai piacra szánt modellként mutatták be a Mercedes-Benz A-osztály négyajtós változatát, most azonban megérkezett a kompakt limuzin az öreg kontinensre is. Igaz, az Európába szánt verzió tengelytávja az ötajtóséval megegyező 2729 mm, tehát 6 centivel kurtább a keleti verziónál. A remek aerodinamikájú, 0,22-es légellenállási tényezőt produkáló A-osztály Limousine rendkívül közel került a CLA-hoz, de megnyugtatták a közönséget, hogy nem veszélyezteti a Kecskeméten gyártott modell sorsát. Továbbra is terveznek kupésabb, keresztmotoros modellt a németek.

A motorpaletta sem hoz újdonságokat, egyelőre csupán az A 200 jelzésű 163 lovas, turbós benzinmotor és az A 180 d néven futó 116 lovas turbódízel érhető el, később azonban az ötajtós A-osztályhoz hasonlóan bővítik a palettát felfelé és lefelé is, valamint elérhető lesz a modell összkerékhajtással is. Igazán sportos AMG változatról egyelőre nincs hír.

Nem hoz meglepetést a beltér sem, minden elem az ötajtós testvérből származik, így a remek anyagok mellett az autó megkapja a Mercedes legfrissebb és legokosabb fedélzeti rendszerét, az MBUX-et. Ez a rendszer már érintőképernyős és hangutasításokkal is irányítható, valamint kiterjesztett valóság alapú navigációval segít a nagyvárosi sűrű utcák között lavírozva. Csomagtartója 420 literes.

A modellt Németországban és Mexikóban gyártják majd, a közönség először a Párizsi Autószalonon láthatja élőben.