Az 1975-ös Párizsi Autószalonon mutatkozott be a Ferrari 308-as, kivételesen türkizkék színben, nem pedig a szokványos pirosban. Persze a Magnum című sorozat nyomán leginkább a Robin 1-es rendszámú, targatetős kivitele a leginkább ismert, melyet Tom Selleck hajtott a krimiben. Az olasz sportkocsi értéke ma már egyre feljebb kúszik és ez különösen igaz az olyan ritkaságokra, mint a B csoportos raliversenyekre szánt példány, melyet a Michelotto reszelt.

1978 és 1985 között mindössze 15 példány épült a B csoportos Ferrari 308 GTB-ből, melyek közül a képen látható darab 1983-ban készült el és került a Pro Motorsport csapatához. Még a régebbi kétszelepes motor került bele, melyet versenycélokra hangoltak át. A 3 literes, V8-as szívó benzines így kereken 300 lóerős. A karosszéria 40 kilogrammal könnyebb az utcai változaténál.

A 18869-es alvázszámú darab több versenyt is megnyert, többek közt a spanyol bajnoki címet is elhódította. Éppen ezért több mint 330 millió forintnyi pénzt is megérhet majd következő tulajdonosának.