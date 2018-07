A Ford Mustang igazi úttorő volt, hiszen elérhető áron kínálta és kínálja ma is az élményautózást, melynek fontos eleme a vezetés. Éppen ezért írtották ki a Siemens segítségével ebből az ezüst, 1965-ös példányból, mely a Goodwood-i Sebesség Fesztiválon állt rajthoz a hegyi felfutón. Az autó természetesen nem egyedül ment, vezető és utasok is ültek benne. Az autó feltűnően lassan poroszkált végig a pályán és egyszer még a falnak is önvezette magát.