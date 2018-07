Ralph Lauren divattervezőnek kétség kívül van érzéke a szép formákhoz és ez különleges gyűjteményén is látszik. A 78 éves divatmágnás lenyűgöző kollekcióját videóban mutatta meg. Az autók között a világ legdrágábbjai is megtalálhatóak a Ferrari 250 GTO-tól a Bugatti Atlantic-ig. Az olasz sportkocsikat különösen kedveli, több legendás típust is birtokol, de nem veti meg az új autókat sem, a múzeumnak is beillő New York-i garázsban Porsche 918 Spyder és Bugatti Veyron is áll. A gyűjtemény értékét több mint 100 milliárd forintnak megfelelő összegre becsülik és nagyjából 70 autó a része.