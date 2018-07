Az Index olvasói örökítették meg ezt a már-már klasszikusnak számító bakit a Nagykörúton. Az a fránya “Z” betű feladta a leckét a szakembereknek.

Több sebből is vérzik, íme a beszámoló:

“A két fiatalember először egy zöld sprayvel felírta, hogy BUSZ, majd pár perccel később leragasztották a feliratot sárga ragasztószalagokkal. A Z betűt fordítva rakták fel, gondoltuk, a legjobbakkal is megesik, ők is a végén feltépték a Z betűt, ekkor megnyugodtunk, hogy javítják a hibát, de nem, kétszer egymás után ugyanúgy ragasztották vissza a szerencsétlen Z betűt, ami amúgy nem elhanyagolható méretbeli problémákkal is küzd. Szegény busz.”