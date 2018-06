2014-ben az Aston Martin legyártott tíz darab DB10-est a világ talán legnevesebb titkosügynökének, James Bondnak. Akkor láthatta először a közönség a következő Vantage formáját, a sorozatgyártású autóra pedig további három évet kellett várni és valószínűleg senki sem lepődött meg rajta, aki látta a Spectre című filmet, ahol a történet szerint egy római autós üldözés után a Tevere vizében végzi.

Nem csoda, hogy megpihentek mielőtt előhozakodtak volna az új Vantage-el, hiszen az Aston Martinok formája nagyjából a kezdetektől alig változott. Egészen eddig. Most viszont nagyot. Az angolos visszafogottság a múlté, ez már a harsány színválasztással is világossá válik. Nincs ennél feltűnőbb autó most a bokszok mögött, ez egészen biztos.

Letisztult és modern autó lett az új Aston Martin Vantage, mely elhagyta a szívó nyolc- és tizenkét hengeres motorokat, helyette a Mercedes-AMG 4 literes, biturbó V8-asa dolgozik benne 510 lóerővel és 685 Nm csúcsnyomatékkal. A szárazon 1530 kg-os autó 3,6 másodperc alatt zavarja le a százas sprintet, amit a belőle faragott versenygép 1-2 tizeddel tud gyorsabban. Az Aston Martinok történetében először elektronikus önzáró differenciálművet kapott.

Hogy mégis mi köze van ennek a sportkocsinak a Le Mans-i 24 órás versenyhez? Van belőle a pályán egy egészen friss versenyautó is, mely a szabályváltozások miatt nagy változáson ment keresztül az elődjéhez képest. A 97-es rajtszámú Aston Martin tavaly összetettben a 17. helyen futott be Le Mans-ban, amivel megnyerték a GTE Pro kategóriát.