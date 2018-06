Loris Bicocchi neve talán nem mindenkinek cseng ismerősen, pedig rengeteg olyan autóhoz volt köze, amik ott lógtak poszter formájában a falon vagy a mai napig remek alanyok háttérképnek. Már pályafutása elején olyan autókat tesztelt, mint a Lamborghini Countach, de az ő nevéhez köthető a Bugatti EB110-es és a Pagani Zonda tesztelésében is segédkezett. Cristian Von Koenigsegg is őt kereste meg, amikor az első CCX-et kellett tökéletesre reszelni és természetesen a Bugatti Veyron-nal is volt egy kalandja. Nem is akármilyen!

Az olaszországi Nardó Technikai Központban zajlott a prototípus tesztelése és már 400 km/órás sebesség körül járt, amikor egyszercsak hallott valamit, a következő pillanatban pedig már a sárvédő a szélvédő elő volt gyűrődve. A Veyron érintőre vette a szalagkorlátot.

A videóhoz akad angol felirat.