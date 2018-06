Jon Olsson profi freestyle síelőről nem először hallunk már. Van okunk beszélni róla szinte mindig, mert hatalmas autóbolond és mindig villant valami különlegeset, még egy verdáját sem hagyta gyári állapotában. Az egész talán ott indult, amikor csináltatott magának egy brutális Audi RS 6 Avantot 1000 lóerővel és DTM stílusú szélesítésekkel. Ez az autó aztán szomorú sorsra jutott, először az Auto Leitner-hez került. (Ez a kereskedés leginkább keveset futott ritkaságokat árul kifejezetten gyűjtők számára.) Ezt követően edig ellopták és egy mélygarázsban kiégve találtak rá.

Ezt követően Olsson több autót is birtokolt, például Lamborghini Huracán, Mercedes-Benz G-osztály és Rolls-Royce Wraith is vendégeskedett nála. Utóbbi bukkant fel szintén a különleges autókkal foglalkozó kereskedés kínálatában megközelítőleg 90 millió forintért. A látványosra fóliázott Rolls alatt hatalmas alufelnik kaptak helyet és picikét le is ültették, került rá tetőcsomagtartó a síeléshez szükséges motyók számára és LED-es szúrófények minden mennyiségben.

A biturbó V12-est sem hagyták érintetlenül, 812 lóerőig hergelték, amivel könnyedén felhővé változtatja a hátsó gumikat. A 2015-ös évjáratú autóban kicsit több mint 13 ezer kilométert van.