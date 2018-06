A virginiai Fort Pickett bázisról (USA) lovasította meg egy katona a járművet, amire először az I-95-ös autópályán figyeltek fel, ekkor vették üldözőbe a rendőrök. Az eset végül jól végződött, hiszen baleset nélkül le tudták kapcsolni a katonát és a lopott gépet.

A felvételen látható lánctalpas egyébként egy M577-es páncélozott parancsnoki szállító, amit az amerikai hadseregnél rendszeresítettek 1960-as években.

This is INSANE! Someone has hijacked a “Tank-like” vehicle from Fort Pickett and just drove it by our apartment! This is on Broad Street in the Fan. pic.twitter.com/EYfhFux1dk

— Parker Slaybaugh (@ParkerSlay89) 2018. június 6.