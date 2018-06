Nincs egyszerűbb praktikusabb azonosító a ma használatos rendszámoknál. Nincs bennük szenzor, nyomtatott áramkör, bármi ami elromolhat, csupán egy fém lap – vagy épp műanyag -, ami tartalmazza az adott országban szükséges azonosítókat. De természetesen ez a terület sem úszhatja meg a digitális átállást, mivel ma mindent képernyőre cserélünk, ami valaha papír, fém, vagy műanyag volt, és bármilyen információt közölt a világgal. Ez már nem sci-fi, vagy messzi terv, Amerikában már az idén kiszórhatnak 100 ezer darab digitális rendszámot.

Állítólag a digitális rendszám több apró előnnyel is jár. Például elég csupán egyszer legyártani és onnantól kezdve csak fel kell tölteni rá a megfelelő azonosítót, ami azzal is jár, hogy kevesebb felesleges papírmunka keletkezik. Továbbá reklámozásra is használható az autók értékesítésénél, a fő helyet elfoglalni más szöveggel tényleg csak parkolás közben lehetne, a tábla később pedig a hálózatba kapcsolt autókkal kaphat újabb funkciókat, jelezheti, ha ellopták az autót, vagy üzenhetünk a mögöttünk haladónak, hogy kapcsolja le a reflektort.

Kaliforniában ez a távoli, felesleges víziónak tűnő megoldás tényleg megvalósul, Sacramento lett az első teszthelyszín. A rendszámtáblákhoz a könyvolvasókhoz, (Amazon Kindle) hasonló e-tintát használnak, a technológia pedig nem olcsó. 699 dollár (190 ezer forint a vételár) és ezen felül még havi 7 dollár, (1900 forint) bérleti díjat is fizetnie kell a digitális csoda tulajdonosának.

A forradalminak szánt terméket a Reviver Auto gyártja, és szerintük természetesen ellenállhatatlan előnyei vannak a digitális rendszámnak, de nem kell sokáig gondolkodni, hogy a magas ár mellett egyéb hátrányok is eszünkbe jussanak. Digitális tárgy lévén elég nagy az esély sérülésre, meghibásodásra, a külső körülmények nem kímélik a karosszériára rögzített egységet. A tolvajok dolgát pedig egyenesen megkönnyíti a szerkezet, a kulcsok jelét játszi könnyedséggel másoló hackerek valószínűleg hamar megtalálják a módját hogyan befolyásolják a megjelenő képet, így akármilyen rendszámot varázsolhatnak a frissen eltulajdonított kocsira.