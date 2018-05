A villanyautóknál mindig az egyik központi kérdés a hatótáv és a töltési idő, ezek a területek ugyanis egyelőre kényes témának számítanak a műfajban. Hiszen míg egy hagyományos hajtásláncú autónál a tankolás pár percet vesz igénybe és kilométerek százait lehet beletekerni utána, amennyiben az nem egy Mercedes-AMG GT C vagy valamilyen hasonlóan torkos sportkocsi. Ezzel szemben a villanyosok töltése órákat vesz igénybe és jóval rövidebb távokat lehet megtenni vele. A teslás közösség azonban aktívan bizonyítja, hogy bizony meg lehet tenni akkora utat az autókkal, mint egy átlagos dízellel.

Sean Mitchell és barátja, Erik Strait az új Tesla Model 3-assal indult útnak, hogy rekord hatótávot mutassanak a világnak. 32 órát vezettek, mindezt klíma nélkül a több mint 40 fokos hőségben. Csak akkor álltak meg, ha a szükség úgy kívánta.

Getting our hypermile #Model3 towed to the Service Center. After leaving it charged overnight at a Supercharger it is still not taking a charge. @teslainventory pic.twitter.com/QicQbnnWrF

Az eredmény 606,2 mérföld, ami az általunk jobban ismert rendszerben 975 kilométert jelent. Kétségkívül igazán meggyőző, de a légkondi hiánya azért nehezen emészthető. Az igazán fájdalmas azonban az, hogy utána trélerre kényszerült az autó. Az autót a rekord után egy éjszakára rajta hagyták a Tesla Superchargeren, de nem szívott magába töltést.

Final #Model3 hypermile numbers from @teslainventory and I: 606.2 miles (975 km), 66 kWh, and 110 wh/mi, and 32 hours of driving. At its peak it was 108F in the cabin with no a/c running. Thank you @Tesla and @elonmusk for making such an incredible piece of machinery! pic.twitter.com/Z1LJk4Ligk

— Sean M Mitchell (@seanmmitchell) 2018. május 27.