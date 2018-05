James Bond angol titkosügynök valószínűleg a világ egyik legismertebb kémje, akinek szövegeit szinte mindenki kívülről fújja és ő az, akinek öltönye a világ megmentése közben sem lesz koszos és véletlenül Q éppen az aktuális bevetéshez leginkább passzoló kütyükkel látja el őt. James Bond nem csak a nőket, hanem a hazai gyártású sportkocsijat is kedveli, így a legtöbb filmben feltűnik a klasszikus Aston Martin DB5-ös. Még akkor is, ha minden idők legpocsékabbnak ítélt titkosügynöke, Pierce Brosnan a főszereplő, akivel a legtöbben a BMW-ket is azonosítják.

Az 1995-ös Golden Eye című filmben is feltűnt az ezüst Aston Martin, méghozzá három különböző féle attól függően, hogy éppen milyen felvételre volt szükség. Az egyik ilyen példány most éppen eladó. Nincsenek rakétái vagy katapult ülése és rendszámtáblából is csak egy jutott neki, de ettől függetlenül új tulajdonosa akár 450 millió forintnak megfelelő összeget is fizethet érte az aukció végén.

Az Aston Martin DB5-ös motorja 4 literes, sorhatos szívó benzines, melyre 3 darab SU karburátort szereltek. A teljesítménye nagyjából 300 lóerő, a végsebessége 230 km/óra feletti.

Ezzel az autóval kergetőztek az alábbi jelenetben is. Nézzétek mennyire mókásan fest mai szemmel a vettett háttér: