Egyre többen szeretnének gyermeküknek különleges nevet adni, de a kérelmeket szigorúan bírálja el a névbizottság. Raátz Judit, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében működő utónévbizottság tagja nyilatkozott nemrég a Magyar Időknek, és bármilyen hihetetlen, de az autózást is érinti a téma.

Hogyan döntenek a nevek sorsáról?

A magyar utónévlista már több mint négyezer nevet tartalmaz. A 60-as évektől tucatjával érkeztek a kérelmek az Akadémiához. A média mindig befolyásolóerővel bírt, így a 80-as években a televízióban vetített Rabszolgasors című sorozat főhősnője, Isaura nyomán komoly keresztnévadási hullám indult.

Az ötfős grémium tagjai között van nyelvtörténész, szociolingvista, névtanos és stilisztikával foglalkozó szakember is. A sok kérelem miatt a bizottság tagjai gyakorlatilag hetente üléseznek, majd szakterületük szerint vizsgálják meg az igényeket. Sokszor régi okleveleket, dokumentumokat, történelmi névre hivatkozáskor az Árpád-kori személynévtárat is tanulmányozzák, de a döntések meghozatala előtt történészeket, irodalmárokat, nyelvészeket is bevonnak.