Hosszú évekig tart egy új típus kifejlesztése az autógyáraknak és a folyamatban fontos szerepet tölt be a tesztelés, hiszen ekkor bizonyosodik be igazán, hogy alkalmas lesz-e arra, hogy hosszú ideig gond nélkül használja tulajdonosa. Ennek a folyamatnak egy része terepen zajlik, másik részéhez pedig ki sem kell tenniük a lábukat otthonról. A Ford két rövid videóban mutatta meg, hogy mennyire szélsőséges körülményeket képesek előállítani házi laboratóriumukban.

A németországi tesztközpontban a legkülönfélébb időjárási helyzeteket tudják lemodellezni az autó körül. A központban a rettenetes hőségtől a szeles, havas hidegig lemodelleznek mindet. Azt azonban beismerik, hogy a valódi, helyszíni teszteket ezzel még nem lehet helyettesíteni.

A páratartalmat 10 és 95% között tudják állítani, a hőmérséklet pedig akár 50 fok fölé is mehet, amivel jól tesztelhető a motor hűtőrendszere és a klíma is. Az 1,2 megawatt teljesítményű turbinákkal 250 km/órás szeret tudnak előállítani. Tudják szimulálni azt is, hogy mi történik, ha egy autóval 86 méteres tengerszint alatti magasságon autóznak vagy éppen 5200 méterrel a tengerszint felett, a Mount Everest alaptáboránál.