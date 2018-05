Rengetegen rendelkezünk hasonló emlékekkel. Amikor apu végre megengedte, hogy kormányozzunk kicsit, akár az ülés előtt állva, akár ölben ülve. Pár métert, ki az udvarról, vagy a ház előtt. Örök élmény marad, és megágyaz a későbbi autórajongóvá válásnak.

De vége a nyolcvanas éveknek, sőt a kilencveneseknek is, ma már minden autóban ott a légzsák, ma már egy apró koccanásból is komoly baj lehet. Az esély persze nem túl nagy, a videón látható szülő pedig bevállalta az élményért cserébe. Egyenesben még laza gázadással is szórakoztatja a kormányzást láthatóan élvező lurkót.

Óvodás a volán mögött, mi a véleményed? Ennyi még bele kell férjen, odafigyelve nem lehet baj 71%

Abszolút szabálytalan, veszélyes, elítélendő! 29%