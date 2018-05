Már nem csak vadul üvöltő versenyautók vannak, hanem a villanyosítás megjelent a pályákon is, megjelent a Formula E és a Roborace is, utóbbiban önvezető autók köröznek a pályán, tehát aligha láthatunk pilótákat a dobogón ebben az esetben. A gép ma már sok mindenre képes és bizonyos esetekben pontosabban és persze gyorsabban dolgozik, mint az ember. Ennek jártak utána most is. A profi drifter Ryan Tuerck ment referenciakört az összkerék-hajtású, villanyos versenygéppel a római Formula E pályán és 1:51,8 alatt teljesítette a kört. Ezt követően jött az önvezető módba kapcsolt autó, aminek 2:18,4-es időt sikerült futnia: