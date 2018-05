A német Sport Auto magazin egyszerűen nem tudta kivárni a hivatalos mérést, ezért amint a kezük közé került a legfrissebb BMW M5-ös, azonnal elvitték a Nürburgringre, hogy megtudják, mennyi idő alat ér körbe a közel 21 kilométeres versenypályán. Nagy változáson ment keresztül az M5-ös, hiszen nem csak az összkerék-hajtás került be alá, hanem ezzel együtt megkapta a 8 sebességes automataváltót is. A 4,4 literes biturbó V8-as már 600 lóerőt teljesít. Nem csak erősebb, de könnyebb is elődjénél, ezért jó esélyekkel indult.

Végül Christian Gebhardt-nak sikerült 7 perc 38,92 másodperc alatt körbeszaladnia az M5-össel a Nordschleifén, ami 17 másodperccel jelent jobb időt, mint az előd F10-esé.