A baleset pontos részletei nem ismertek, de könnyen kitalálható, hogy mi történt a Lamborghini Huracánnal, hogy végül két darabban várta a hatóságok érkezését. Nagy valószínűséggel a sebességhatár túlsó oldalán járt vel a sofőr, amikor elvesztette az irányítást a 610 lóerős sportkocsi felett és beton villanyoszlopnak ütközött. Ettől az autó hátulja levált az utascelláról és hamarosan a motor ki is gyulladt. Szerencsére még időben kiérkeztek a tűzoltók, akik eloltották a lángokat. A baleset során az autó söfőrje apró sérüléseket szenvedett.

A képeket a virginiai Tysons Corner-ben intézkedő tűzoltók tették fel a Twitterre a baleset után:

From Gallows Road and International Drive overnight. Lamborghini hit a concrete light pole and was cut in half. The back end was on fire and quickly extinguished by the crew from Engine 413, Dunn Loring. One adult driver was treated for minor injuries by Medic 413. #fcfrd #news pic.twitter.com/vOG4o1Ovfo

— Fairfax Fire/Rescue (@ffxfirerescue) 2018. április 27.