A 39 éves Bhavesh Patel az M1-es autópályán haladt Tesla Model S-ével a London közelében lévő Saint Albans-nál, amikor egy autós videót készített róla. Természetesen önmagában nem ért volna meg egy árva képkockát sem az eset, de a teslás egyedül utazott saját autójában és még csak véletlenül sem a kormány mögött foglalt helyet. Bekapcsolt Autopilot rendszerrel autózott 60 és 70 km/óra közötti tempóval.

A videó után vizsgált indult az autó felelőtlen tulajdonosa ellen, az eredménye pedig 100 óra közmunka lett, ami mellé közel 650 ezer forintnyi befizetendő is társul. Nem mellesleg Patelt 18 hónapra eltiltották a vezetéstől is. A Tesla tulajdonosa elismerte, hogy hülyeséget csinált, de hozzátette azt is, hogy az autó csodálatos és ő csak egy szerencsétlen, aki lebukott.

Egyre gyakrabban bízzák az autósok életüket a még gyerekcipőben járó rendszerekre, a hatóságok pedig nem győzik hangsúlyozni, hogy ezek az asszisztensek még mindig nem tudnak kiváltani egy valódi sofőrt.