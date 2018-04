Olvass tovább

Nyilván, a külföldi kupecek is vastagon benne vannak a dologban, egy ilyen autónak egy országban sem szabadna forgalomban lennie, és ezt az állapotot nem az elmúlt két évben érte el, az biztos. Az ilyen kocsikkal mindig a hazai vevő szívja meg, mert ezekre a súlyos sebekre friss kamu alvázvédő réteg kerül, a lyukakat betömik szeméttel, kifújják purhabbal, a turpisság pedig csak pár ezer kilométer után derül ki. Mint ennél az Opel Merivánál, amiről tavaly kaptunk képeket.

Lehet, hogy valami változik idén májustól, szigorodnak a feltételek

Külföldön vásárolt autóval, ha van harmonizált adattartalmú forgalmi engedélye és honosítható külföldi műszaki vizsgája, el kell menni egy műszaki vizsgaállomásra, ott kiállítják a papírokat, azokkal el kell menni eredetiségvizsgálatra – ez is új szabály -, és innentől már csak egy okmányirodai ügyintézés vár ránk – mondta az autók honosításának új menetéről Karner Miklós az Infostartnak.

A nagy változás, hogy május 20-tól kérik majd a műszaki bizonyítványt is a hazai forgalomba helyezés előtt. Ezt ott állítják ki, ahol az autót vásároltuk. Ez tulajdonképpen az utolsó műszaki vizsgáról szóló igazoló papír, amelyet be kell mutatni.

“Ez egy uniós egységesítési lépés: ezt a dokumentumot eddig is kiállították, csak nem mindig kérték el a hatóságok az újbóli uniós forgalomba helyezéskor. Az olaszok például egy pecsétet ragasztottak be az autó eredeti okmányaiba, és ezt el is fogadták a magyar hivatalokban, mostantól azonban az eredeti dokumentum is kell” – hívta fel a figyelmet Karner Miklós.

Ha nincs meg ez a dokumentum, akkor egyedi forgalomba helyezést kell kérnie a tulajdonosnak, de ez egy sokkal költségesebb és időigényesebb megoldás.