Ma úgy tűnik, hogy talán soha nem fog elmúlni a ma uralkodó SUV és crossover divathullám, amibe pár éve a korábbinál nagyobb lendülettel beszálltak a csehek is a Škoda Kodiaq-kal, majd megjelent a kisebb testvér Karoq is. Ezeknek a modelleknek igazán korai őse a Trekka, melyet 1966 és 1973 között gyártottak kifejezetten Új-Zélandnak.

A terepjáró létrehozása nem kizárólag a csehek érdeme, hanem kellett hozzá a márka helyi importőre és egy terepjárókban otthonosan mozgó vállalkozás is. Az autóhoz egy nagy halom alkatrészt használtak fel az Octaviából. Összesen nagyjából 3000 darabot készítettek belőle számtalan különféle változatban a személyszállítótól a platósig. Philip Andrews fejéből pattant ki a sokoldalúan használható mezőgazdasági jármű ötlete.

Végül Colin French, a Motor Lines menedzsere rakte össze 1966-ban az első prototípust a kommunista Csehszlovákiából importált Škoda Octavia hajtáslánccal, melynek fő eleme az 1221 köbcentis, négyhengeres motor volt 47 lóerős teljesítménnyel. A formán nem gondolkozott túl sokat, az autón világosan látható, hogy a Land Rover ihlette, de terepjáróképessége messze elmaradt az angolétól.

A forgalmazás mezőgazdasági járműként kezdődött, de aztán egyre népszerűbb lett és már a városban is felbukkantak a Trekkák. Az első darabot 1967-ben adták át és 899 fontot fizettek érte, aztán hamar további közel 710 példányt rendeltek meg. Egyre népszerűbb lett a zárt, üvegszálas tetővel szerelt változat. Mivel eredetileg csak heti hat darabot tudtak legyártani kézzel, ezért fejleszteni kellett ezen is, hogy kiszolgálják a váratlanul nagy keresletet. Párszáz darabot Európai piacra is készítettek belőle.