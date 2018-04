Sok szörnyűség előfordulhat egy olyan parkolóban vagy garázsban, ahol több különböző ember parkol. Rányitják az autóra az ajtót, megkarcolják a kulccsal, megrepesztik a lökhárítót vagy leviszik a tükröt. Ez sajnos benne van a pakliban. Olyan viszont ritkán fordul elő, hogy valaki egy festékkel teli flakont hagyjon a kerék mögött. Ebben az esetben viszont éppen ez történt és a tulajdonos sajnos nem vette észre, ezért áthajtott rajta.

A flakon természetesen a nyomástól szétdurrant és a mellette lévő Aston Martin DBS-nek bőven jutott a fehér festékből. A kalamajkát okozó autós is kellemetlenül érezheti magát, nem beszélve a sportkocsi tulajdonosáról, akinek biztosan felment a vérnyomása, amikor meglátta az alkotást.

A car parked next to the DBS reversed over a tin of paint! 😳😩 pic.twitter.com/UdC6JUUAQ0

— Matt Wright (@mattjameswright) 2018. április 17.