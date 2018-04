A sárga gép beltere is nagyon pofás a nyeregbarna kárpitozással és a látszólag érintetlennek tűnő műszerfallal, tökéletesen hozza a ’70-es évek jellegzetes szovjet autós hangulatát:

2008-ban vásárolta meg tulajdonosa ezt a ’73-as évjáratú ezerkettes Ladát, melyet aztán az utolsó csavarig gyönyörűen felújított. A restaurálás során számos eredeti alkatrészt használt fel és a cél nem volt más, minthogy az autó pontosan úgy nézzen ki, mint amikor legördült a szalagról. Vagy még annál is kicsit jobban. A projekt sikeres volt, a Zsiguli remek állapotnak örvend és rengeteg díjat zsebelt már be, hogyan az látható:

Olvass tovább

Akad azonban egy kis csavar is a projektben. Nincs benne őrületesen üvöltő V8-as motor vagy nem akasztottak rá turbót, hanem rágyúrtak a kütyükre. A műszerfalból kellően nagy méretű monitor bújhat elő, a kesztyűtartó pedig média lejátszót és billentyűzetet rejt. Az autóban nem csak olyan szokványos elemek vannak, mint a navigációs rendszer vagy a telefon kihangosító. Fedélzeti wifi került a Ladába, a belső tükörbe webkamerát integráltak, így akár Skype-on is lehet beszélgetni utazás közben. Természetesen filmet nézni, játszani, Facebookra posztolni is lehet a Zsiguliból.