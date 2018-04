Számtalanszor csodálkoztunk rá a világ legkülönbözőbb pontjain fellelhető gépcsodákra, de tudjuk azt is, hogy itthon is akadnak menő autók, ezért beröffentettük olvasói verda rovatunkat. Virtuális postaládánkat kinyitva merítettünk egyet és most Dániel Ford Taunusa akadt fenn a hálón. A pöpec autónak remek sztorija van, hozzá pedig klassz képek is jöttek.

“Nagyjából 5 éves lehettem, amikor Kaposfüredre költöztünk és egyszer nagyapámmal elmentem nézni ahogy dolgozik. A kerttől nem messze volt az orvosi rendelő, mellette pedig a fagyizó. Kaptam egy bélást (2 forintos), hogy vegyek magamnak fagyit, így elindultam a fagyizó felé, s az épülő orvosi rendelő mellett állt egy ilyen szétszerelt autó.

Gyermekként nagyon beleszerettem, aztán idővel eltűnt, csak az emlék maradt, ami idővel elhomályosult. Egy nap 2001-ben, amikor 20 éves voltam a bátyám egyik cimborájához elmentünk segíteni életet lehelni egy kocsiba. A faluban a templomkert mögött volt a műhely, az előtte lévő füves terület a templomkerthez tartozott, ott vigyorgott rám ez az autó az árokból. Ahogy megláttam rögtön eszembe jutott a gyermekkoromban látott autó, a markáns motorház tetejével és indexeivel. Beleszerettem. Akkor még nem tudtam mekkora gondot veszek a nyakamba, de megérte. Csupán mindennek meg kell adni az időt.