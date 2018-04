András lakhelyére földút vezet, amit nagy munka járható állapotban tartani. Az utat quadosok is használják előszeretettel, és szórakozásuk nyomán a nagy nehézségek árán rendbe rakott út helyén csak sártenger marad.

Szitokszavak, bosszú, elégtétel. Ezek a szavak határoznának meg egy általános reakciót, de lehet ezt másként is. Lehet ezt úgy, hogy ördögi gonosz helyett elhisszük, hogy a másik is ember. Ezt a hozzáállást lenne jó alkalmazni közlekedés közben is, nem válna kárunkra.