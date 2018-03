Húsvét a családi összejövetelek és a vendéglátások időszaka. A korábbi évek tapasztalatai alapján az ünnep ideje alatt a forgalom növekedésével kell számolni az utakon, valamint ebben az időszakban jellemzően az átlagosnál több sofőr hagyja figyelmen kívül az alkoholfogyasztás melletti járművezetés veszélyeit. A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság kiemelt figyelmet szentel a közlekedési balesetek megelőzésére és az ittas állapotban közlekedő, szabályszegő gépjárművezetők forgalomból történő kiszűrésére.

Fontos hangsúlyozni, hogy az ittas vezetés és a bódító szer hatása alatt való járművezetés negatív hatást gyakorol a közlekedés biztonságára és a vezetés minőségére. Már egy pohár szeszesital fogyasztás hatására is növekszik az észlelési idő, tompulnak a reflexek, lassabban mozognak a szemet mozgató izmok. Ittas állapotban a jármű kezelésében, egyenesben tartásában, a veszélyek észlelésében, valamint elhárításának képességében is kedvezőtlen változások történnek, melyek az alkoholos befolyásoltság növekedésével tovább fokozódnak. További jelentős kockázatot jelent az, hogy az ittas vezetők általában a megengedett sebességet is túllépik.

Az ittas járművezetés elkövetésével a járművezető nemcsak önmagát veszélyezteti, hanem esetleges utasait és a közlekedés más résztvevőit is.

Kérjük, hogy a húsvéti ünnepek során még inkább tanúsítsanak önmérsékletet, szeszesital fogyasztást követően járművet ne vezessenek, ittasan is cselekedjenek józanul!