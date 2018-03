A baleset részletei egyelőre tisztázatlanok, arról sincs hír, hogy a Tesla Model X milyen manőver után csapódott a kaliforniai Mountain View 101-es autópályán a sávokat elválasztó betontömbnek. Az ütközés után ráadásul még két autó belecsapódott az elektromos SUV-be, melynek sofőrje sajnálatos módon nem élte túl a balesetet.

Annyi azonban szemtanúk elmondása alapján tudható, hogy a Tesla Model X már a sávelválasztónak ütközve lángra kapott. A becsapódás erejétől az autó ketté is szakadt, az eleje szinte megsemmisült.

Here is the scene on Highway 101S in #MountainView where a #Tesla caught on fire pic.twitter.com/ksnidlFgsw

Ami ennél is aggasztóbb, hogy a Model X akkumulátorcsomagja gyulladt ki, aminek okán a Tesla saját szakembereit küldte a helyszínre, akik ezt követően bevizsgálják és elemzik az akksikat. Nem közölték azt sem, hogy a Tesla önvezető módban közlekedett-e.

A Good Samaritan at the scene of the Tesla Model X car crash described the car to be “actively emitting full flames from the battery bank.” https://t.co/n78v5ekcgV pic.twitter.com/EVGqKJnhcR

— NBC Bay Area (@nbcbayarea) 2018. március 24.