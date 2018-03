Bár az M5-ös BMW előző generációjából még készült puttonyos változat, de a visszafogott keresletre hivatkozva a BMW az E39-esből nem dobta piacra a kombit. Pedig a modell készen volt, egy csinos prototípus is készült belőle, azonban a bajorok úgy döntöttek, hogy nem érné meg gyártani a modellt. Akinek igazán erős BMW kombira volt szüksége, annak nem maradt más, mint az Alpina B10-es Touring változata, mely ráadásul igazi ritkasággá érett az idők során.

2002 májusától csupán kicsivel több mint két éven át gyártották a frissített E39-esből készülő Alpina B10 V8S Touring-ot, ami alatt 45 példányt készített a manufaktúra. Még ezek közül is kitűnik a Dakar sárgára fényezett darab és nem csak színével, hanem azzal is, hogy kizárólag ez az egy kapta meg ezt a fényezést. Ezen kívül az opciós tételekkel sem spóroltak, jutott az autóba szép bőrbelső, nagyképernyős navigciós és fedélzeti rendszer, valamint xenon fényszórók és tempomat is.

Az Alpina B10 V8S Touring gépházteteje alatt 4837 köbcentis szívó V8-as motor található, mely 375 lóerős és 510 Nm nyomatékú. Álló helyzetből 100-as tempóra 5,6 másodperc alatt gyorsul, a végsebessége pedig 273 km/óra, amivel már szinte örökbérletes a német pálya belső sávjába.

Az eladó példány elég megkímélt állapotú és a kilométerórájában is kevesebb mint 83 400 km van. A bitang családi mindenesért 15,2 millió forintnak megfelelő összeget várnak.