Nem túl régen még önfeledt játszósautó volt a BMW E30-as, mára azonban a második generációs 3-as sorozat szép állapotban fennmaradt darabjainak ára folyamatosan szökik felfelé, nem beszélve az első generációs M3-asokról, melyek egyre gyakrabban cserélnek gazdát aukciókon és folyamatosan szaporodnak belőle a kiállítási darabok is. Volt azonban az a korszak, amikor még bátran tolták be a tulajdonosok a legszimpatikusabb, feltörekvő tuningcéghez.

Ilyen a Hartge is, akik kifejezetten BMW-re specializálódtak és az E30-ashoz is sokféle kiegészítőt és teljesítménynövelő kezelést kínáltak. A képen látható 1990-es évjáratú 3-as kabriót is ők vették kezelésbe. A színe eredetileg is alpesi fehér volt, így csupán néhány apróság került rá, a leglátványosabbak az Alpina felnik és a hátsó szárny, valamint a fehérre fényezett hűtőmaszk és lökhárítók. A morcos tekintetet a lámpákra helyezett króm szemöldökökkel és egy plusz fehér elemmel oldották meg.

A bézs bőrrel borított beltérbe csupán Alpina sportkormány került, pedig ekkoriban kiegészítő műszerek gazdag választékából is szemezgethettek a tulajok. A motor azonban nem maradt érintetlen, ezért is kerülhetett fel rá a Hartge H26-os felirat és visel büszke Hartge jelvényt az orrán is.

Az M20B25-ös kódjelű sorhatos motor módosított vezérműtengelyt és leömlőt kapott, valamint a motor vezérlését is átírták, így 190 lóerősre húzták fel a gépet. Álló helyzetből 100 km/órás sebességre 7 másodperc alatt gyorsul az izmosított motorral az E30-as BMW, melyhez a konkrét példány automata váltója és többletsúlya bizonyára hozzátesz egy picit. A korszakazonos tuninggal ellátott BMW-ért a becslések szerint akár 7,8 millió forintot is kifizethet új tulajdonosa.