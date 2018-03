Akinek önmagában nem lenne elég egy 1989-es Porsche 911 Carrera 4 birtoklása, annak bizonyára megfordult a fejében, hogy a japán Akira Nakai műhelyébe tolja, hogy hatalmas szárnnyal, masszív szélesítésekkel vagány RWB Porsche 911 váljon belőle.

Éppen ez történt ezzel a 911-essel is, mely bizonyára szépen mutatott volna gyári formájában is, de a sportos gúnya sem utolsó rajta. Kívánatos gép lett, amihez nem ártottak a jellegzetes szegecselt sárvédőívek és a jelentős ültetés, valamint néhány olyan apróság, aminek köszönhetően utcán ugyan nem a legkellemesebb a használata, de versenypályán már sokkal inkább otthon érzi magát a gép.

KW V3 futómű került alá, a 18 colos, háromrészes Forgestar felniken pedig Pirelli P Zero Corsa gumik feszülnek elöl 265-ös, hátul 335-ös szélességgel. A felnik mögött pedig a 993 Turbóról származó fékrendszer felel a hatékony lassulásért. Ez azonban önmagában nem feltétlenül lenne elég ahhoz, hogy bitang pályagép váljon a 911-esből, ezért azon túl, hogy a beltérből is kihajították a felesleges hátsó üléseket és néhány egyéb cuccot, a motort sem hagyták érintetlenül. Persze került bele bukócső, Momo sportkormány és két Momo Supercup kagylóülés is.

A Bisimoto Engineering vette kezelésbe a 3,6 literes, hathengeres boxermotort, amiben masszívabbra cserélték az alkotóelemeket, valamint feldobtak rá egy turbófeltöltőt is. Az eredmény nagyjából 400 lóerős teljesítmény és több mint 530 Nm csúcsnyomaték lett, amit az összkerékhajtásnak köszönhetően szépen útra is tud vinni az RWB 911. Jelenleg 123 970 kilométer van az autóban, amiből körülbelül 1600-at tett bele jelenlegi tulajdonosa, aki aukción keres új gazdát a piros 911-esnek.