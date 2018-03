Jerry Seinfeld, a hatvanas éveiben járó amerikai humorista és rendező fényes karriert tudhat magáénak. Az Egyesült Államokban töretlen népszerűségnek örvend, 1989-től közel tíz éven át futott saját nevével fémjelzett sorozata is a tévében, amiben ő volt a főszereplő. Nem csoda, hogy a komoly szakmai sikerek mögött felépíthetett magának egy szép autógyűjteményt is, különösen nagy rajongója a Porschéknak, melyekből nem csak az új darabokat, hanem a klasszikus, léghűtéses modelleket is beszerzi magának.

Ezen a szinten már az sem meglepő, hogy személyesen vette fel a kapcsolatot Grant Larson dizájnerrel, amikor elhatározta, hogy szeretne egy teljesen egyedi modellt magának. Elképzelései szerint ennek a 911-esnek a GT3-as adná az alapját, de minden felesleget ledobtak volna róla, kezdve a hátsó szárnnyal. Egész pontosan a régi, 1967-es 911 R utódját szerette volna egyedi példányként látni a garázsában. Ezt a tervet azonban állítása szerint elutasította a Porsche vezetése. Négy vagy öt évvel később viszont megjelent a purista, GT3-as alapú, limitált szériás Porsche 911 R.

2016-ban, a Genfi Autószalonon mutatta be a Porsche a 911 R-t, melyből csupán 991 példányt készítettek és a vevők pillanatok alatt elkapkodták az eredetileg csupán fehér és ezüst színekben kapható autót. Naná, hogy voltak olyanok is, akik ezzel nem voltak maradéktalanul elégedettek és a Porsche Exclusive részlegének segítségével szabták személyre 911 R-jüket. Ezek az autók ma a kínálat legdrágább darabjai.