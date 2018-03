Ha valaki csak annyit kér egy 20-30 milliós autóért, hogy ossz meg egy bejegyzést és lájkold a Facebook-oldalát, az legyen már gyanús, könyörgöm!

De ha ezt még kanyar nélkül meg is tesszük, mert miért ne, lottót is feladunk minden héten, annak is elég kevés az esélye, hogy beakad, akkor legalább vizsgáljuk meg az oldalt, amin keresztül, a busás nyeremény reményében, teleszemeteljük üzenőfalunkat.

1. bűnjel

Először is olyan nem létezik, hogy Tesla Hungary, bármennyire is hivatalosnak tűnik az elnevezés, ugyanis nincs semmilyen Tesla-márkaképviselet hazánkban. Hozzánk legközelebb Bécsben találunk márkakereskedést/importőrt.