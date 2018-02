Ebrahim Mohammed Kanoo a Bahreini Királyság egyetlen Toyota és Lexus márkakereskedője, aki szabadidejében szintén autós témájú hobbijának hódol. Nem csak autókat épít a helyi gyorsulási versenyekre, de az ő kezdeményezése volt az is, hogy 2004-ben, a Forma-1-es pálya avatóünnepségén rendezzék meg az első bahreini gyorsulási versenyt. Saját csapata, az EKanoo Racing ma már nem csak a világ negyedik legnagyobb népsűrűségű országában ismert, hanem világszinten is remek eredményeket hoz sok ezer lóerős autóival, melyek természetesen Toyota vagy Lexus modellek stílusjegyeit viselik magukon.

Több világcsúcsot is bezsebelt a csapat legkülönfélébb kategóriákban, így például az ő nevükhöz köthető a világ leggyorsabb független hátsó felfüggesztéssel rendelkező Toyota Supra. Ezt követte a GT86-os, melyből kidobta a négyhengeres boxermotort és sorhatos turbómotort szerelt a helyére, hatalmas csigákkal, mely már 5,77 másodperc alatt futotta le a negyedmérföldes távot. A korábbi Suprának ehhez 6,23 másodperc szükségeltetett.

A legfrissebb versenygép azonban mindenben túltesz a brutális GT86-oson. A nyomokban Lexus RC F-re hasonlító autó vékonyka karosszériája alatt 8,85 literes, V8-as motor található, amire két darab 94 milliméteres turbófeltöltő került. Ezzel a teljesítménye nagyjából 4000 lóerő, ami a könnyű géppel párosítva hajmeresztő gyorsulást produkál. 5,50 másodperccel már negyedmérföldes rekordot döntött az autó, azóta pedig reszeltek a gépen egy picikét, mely meglátszik az idején is: 5,437 az új rekord. A táv végére 442 km/órás sebességgel halad át a célvonalon.

A gyorsulási versenyeken szerzett tapasztalatokat azonban nem tartják meg maradéktalanul a versenypálya keretei között, néhány utcai modellt is kezelésbe vesznek a tulajdonosok kérésének megfelelően. Lexus LC570-es terepjárójuk motorját 6,8 literesre fúrták fel és a biztonság kedvéért kompresszor is került a V8-asra. Így az autó teljesítménye 761 lóerőre ugrott, nyomatékból pedig 1350 Nm áll rendelkezésre, ami bizonyára meggyőzően viszi a 2,5 tonnás autót is. Negyed mérföldet 12,9 másodperc alatt futja – ezt is tudjuk, mert nem bírták ki, hogy ne próbálják ki.