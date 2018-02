James Hull még 2014-ben adta el több mint 500 darabos autógyűjteményét a Jaguar-Land Rovernek, akik nagy valószínűséggel nem a sötétkék orosz csodára mentek rá, amikor megkötötték az üzletet. A gyűjteményben számukra inkább a bő 130 darab Jaguar volt érdekes, melyet a Special Operations nevű részleg számára, valamint különböző rendezvényekre vásároltak meg. Hull ugyan kapott a Jaguarénál nagyobb ajánlatokat is, de azokat visszautasította, hogy a kollekció lehetőleg országon belül és egyben maradjon. Most azonban úgy döntöttek, hogy egyes darabokat értékesítenek, köztük furcsa angol autókat és például egy jobbkormányos Ladát is.

A kalapács alá kerülő modelleket ide kattintva nézegetheted meg egy szép hosszú, képes listában. Az autókat minimális ár nélkül küldik aukcióra, ami azt mutatja, hogy valóban nem kívánják tartogatni a felesleget.