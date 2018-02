Nincs még programod délutánra vagy a hétvégére? Tudunk egyet, ami tutira tetszeni fog, akár a haverokkal, akár a munkatársakkal vagy a családdal próbálod ki. Menj gokartozni, mert az igazán remek dolog! Miért is? Összeszedtünk öt érvet mellette.

1.

Nem véletlen, hogy a Forma-1-es pilóták a két idény közötti téli szünetben, vagy épp a futamok között is előszeretettel gokartoznak. Ez az, ami leginkább szinten tartja, fejleszti a vezetői képességeket, nem mellesleg kiváló móka. A közel azonos technika miatt a vezetői tudás kerül előtérbe. A test-test elleni küzdelem épp úgy izgalmas, mint csak az óra ellen harcolni

2.

3.

4.

5.

Hova menj, ha máris indulnál?

Magyarország leghosszabb fedett gokartpályáját Budapesten az Asia Center alatt, a -2 szinten találod. Az Asia Kart Centerben 720 méteres pályán lehet száguldozni. Összesen 19 kanyarból, rövidebb és hosszabb egyenesekből épül fel a pálya, ahol egyszerre akár 11-en is küzdhetnek. Azok, akik éppen nincsenek a pályán, a várakozóhelyiségből figyelhetik a többiek küzdelmét, miközben akár iszogathatnak is – persze csak üdítőt, ha még vezetni akarnak. Addig is egy kis videó arról, milyen is az amatőr gokartozás: