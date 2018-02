1998-ban kezdték meg az első generációs Ford Focus gyártását, mely a szintén kompakt kategóriában versenyző Escortot váltotta a modellpalettán. A Focus igazi globális modell lett, így nemcsak európai piacra, hanem többek között Amerikába is jutott belőle. Ahogyan az egy átlagos kompaktnál előfordul, a Fordban is megmaradtak a keresztmotoros, elsőkerék-hajtásos elrendezésnél, de ahogyan az lenni szokott, itt is hamar megjelentek a próbálkozók. Amint egy autóról kiderül, hogy belefér a V8-as motor, onnantól nincs megállás.

Tömve vannak a fórumok különböző átalakítási tippekkel, de az interneten is kaphatóak komplett, kifejezetten Ford Focushoz való készletek. Ennek az ezüst Focusnak a tulajdonosa is átrendezte az autó hajtásláncát, de a külsejét szerencsére meghagyta egy kicsit kopottasnak. Így csak az első lökhárítóban kivezetett kipufogó árulkodik arról, hogy ezzel az autóval valami nincs rendben. Aztán a gépházfedelet felnyitva ez fogad:

Az 5,3 literes, V8-as motor önmagában is elég lenne a Ford Focus mozgatásához, de erre még rádobtak egy 76 milliméteres turbófeltöltőt a Master Powertől. Az eredmény 700 lóerő lett, mely egy TH400-as automata váltón keresztül jut el a hátsó kerekekhez. Mivel ekkora erő már nem játék, ezért bukócső is került az autóba, ha szétszaladna a ménes. Tulajdonosa 3,6 millió forint körüli dollárért válna meg tőle.

Ez ugyan nem is amerikai átépítés, de itt hallható és látható, hogyan megy keresztbe egy V8-as Ford Focus: