Kétség kívül vagány, de nem igazán egyedi gépjárműnek mondható egy teljes feketeségbe burkolt Porsche 911 Turbo. Szimpatikus dolog, ha egy ilyen autót használnak is, nem pedig egy gyűjteményben porosodik, továbbá remek dolog az is, ha kicsit közelebbi is hozzák az autószerető közönséghez. Ez azonban felelősséggel is jár, például nem adunk túl nagy gázt a hideg gumikon – mint itt – , mert pillanatok alatt szétszélednek a lovak, amiből egy ilyen 991-es kódjelű 911 Turbo-ban 520 akad.

Bizonyára a vezetőnél is barna kód villant, amikor először a fák felé, majd a szembe sávon át a füves területre kezdett indulni a gép, de végül csak összeszedte és remélhetőleg tanult az esetből.