Egyre nagyobb népszerűségnek örvend a BMW Individual programja, melynek legelső darabja egy Karl Lagerfeld által újragondolt BMW 7-es sorozat (E32) volt, mára pedig bárki bármilyen színben kérheti az autóját, ha hajlandó érte borsos összeget fizetni. Bár itthon jellemzően fehér M4-est rendelnek a tulajdonosok, az Amerikai Egyesült Államokban többen választanak merészebb, teljesen egyedileg összeállított színt. A fenti népszerűsítő videóban például a Rubin vörös látható, teljesen egyedileg összeállított belsővel, ami természetesen tökéletesen passzol a karosszérián használt árnyalathoz.

Bár a BMW M4-es bőven elég feltűnő jelenség önmagában is, nem mellesleg a 3 literes biturbó sorhatos motor a Competition csomagos változat esetében 450 lóerőt teljesít, álló helyzetből 4 másodperc körül éri el a 100 km/órás tempót. Hangyányit könnyebb is az alapváltozatnál, valamint áthangolt menetstabilizálójával és futóművével jobban is vezethető az alap, 431 lovas M4-esnél.

Ha te is hiányoltad a gumifüstöt, akkor nézd meg, hogy ez a kedves teremtés keresztbe vágja az Individual Java zöld metál M4 Competition-t: