Két évvel a Lancia Thema premierje után, 1986-ban mutatkozott be a mindent vivő csúcsváltozat, a Ferrari-motoros Thema 8.32-es, melynek nevében a 8-as a hengerek számára, a 32 pedig a szelepekre utal. Rettentően ritka, igazi gyűjtői kincs mára minden példánya ennek a különleges olasz limuzinnak. Igazi olasz gyártói összefogás keretében született hiszen nem csak a Fiatnak, a Lanciának és a Ferrarinak, hanem a Ducatinak is volt része abban, hogy végül a Thema 8.32 összeállt.

Katalizátor nélkül a motor 215 lóerőt teljesített, mely azért bőven elég a 1,5 tonnás autó mozgatásához. Álló helyzetből 100 km/órás sebességre 6,8 másodperc alatt gyorsul, a végsebesség 240 km/óra. Az autón csak a részletek árulják el, hogy milyen különleges hajtáslánc bújik meg benne, az apró sárga Ferrari logókból és a hűtőmaszkról, valamint a négyajtós kiemelkedő szárnyából lehet valamit sejteni. A beltér természetesen mindent megkapott, így az üléseket például Poltrona Frau bőrkárpit borítja. Akkoriban Giovanni Agnelli, a Fiat főnöke is birtokolt egy 8.32-est, méghozzá kombit, mely nem volt része a kínálatnak.

Mégsem ezt, hanem egy utólag épített változatot kínálják eladásra közel 10 millió forintért. A képeken látható autót állítólag négy donorból rakták össze, köztük egy kiflibe hajtott 8.32-est is felhasználtak hozzá. Különlegessége, hogy a csomagtartó akár személyszállításra is alkalmas a hátrafelé fordított szükségülésekkel, így akár heten is utazhatnak benne.