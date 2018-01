Az internetnek sok mindent köszönhetünk, többek között azt is, hogy távolabbi ismerőseinkkel hatékonyan kommunikálhatunk. Ehhez járulnak hozzá az érzelmeket kifejező hangulatjelek, amelyek száma döbbenetesen megnőtt az elmúlt években. Így például bekerült a kollekcióba a vidám sz@rdarab is, melynek népszerűségét jól jelzi, hogy egy feltűnésre vágyó lengyel rapper fel is öltöztette vele BMW 740e-jét.

Ha tovább szeretnél szönyülködni a mosolygó széklettel dekorált 7-esen, akkor itt van még egy videó: