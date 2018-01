Ferruccio Lamborghini kezdetben csak traktorokat gyártott, majd később égőket és klímaberendezéseket is készített. Az olasz vállalkozónak lehetősége volt beülni néhány Ferrari modellbe is, de egyiket sem találta tökéletesnek és ezt közölte Enzo Ferrarival is. Természetesen Enzo ebben az esetben sem tűrte a kritikát és kiadta az útját.

Ferruccio azonban elhatározta, hogy jobb autókat fog csinálni, mint a gőgös Enzo és ’62-ben megalapította az Automobili Lamborghinit. Logónak pedig Murciélagót választotta, mely egy bikaviadalon 24 kardszúrást élt túl, nem mellesleg az alapító csillagjegye is a bika. Pár évvel később megjelent a 350-es, melynek 12 hengeres motorja erősebb volt, mint Ferrarié, de az igazi csapás az volt, amikor megjelent a Miura, mely először lépte át a bűvös 300 km/órát.