A YouTube-on és az Instagram-on is rettentően aktív Alex Choi gépjárműparkja is figyelemre méltó, hiszen Az RS 7-es Auditól az M2-es BMW-n és az elektromos Fiat 500-ason keresztül egészen a kompresszoros Lamborghini Huracán-ig terjed. Ráadásul ezeket az autókat rendre használja és folyamatosan tuningolja is. Bár sokan elégedettek a Lamborghini formájával és teljesítményével, de Alex nem tartozik közéjük, ezért feltűnő fóliába bújtatta és kompresszorral 190 lóerőt csapott hozzá a 610-hez. Szórakozásból pedig tetőig csapatja sárral:

