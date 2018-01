Van az a környezet, amiben már kifejezetten kellemetlen egy gyári Lamborghini Aventador. Erre a kínos problémára számos tuningcég kínál megoldást, közülük az egyik legkirályabb a Liberty Walk, akik nem restek szegecselt szélesítésekkel és hatalmas szárnyakkal feldobni az olasz sportkocsit. Az átalakításnak borsos ára van, alulról karcolja a 16 millió forintot egy szett szélesítés. A teljes összkép érdekében azonban nem árt még megfelelő felniket és légrugós felfüggesztést beszerezni, hogy porba lehessen ültetni a gépet.

Nem mellesleg – ha már a külső rendben van -, illik törődni a belsővel is. A 6,5 literes V12-es motor 700 lóereje bizonyára sokak számára teljesen elegendő, de az Underground Racingnél ennél jóval többet is képesek kihozni a motorból, amennyiben megbarátkozunk a tudattal, hogy két csigával elturbósítják az erőművet. Cserébe azonban csodabenzinnel akár 1500 ló is kiszalad a V12-esből.