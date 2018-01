Mindannyiunkban ott rejlik az autótervező. Óvodában bőszen rajzolgatunk kocsikat (már aki), iskolában fantasztikus járgányokat tervezünk (egyikre-másikra még felnőtt korunkban is szívesen visszaemlékezünk), aztán legtöbbünknél elsikkad az egész, hiszen lássuk be: hiába vannak ötleteink (ha vannak), a formatervezés komoly szakma, amihez tehetség és tudás kell, ha pedig boldogulni is szeretnénk, némi szerencse sem árt melléjük.

De mégis: tegyük fel, hogy megvan benned az érzék, a szorgalom és alázat (a tudás nélkülözhetetlen alapanyagai), és pont jókor van üresedés álmaid munkahelyén – hogyan biztosíthatod, hogy minden jól menjen, és a legjobb oldalad mutasd?

Ian Callum, a Jaguar Land Rover csoport formatervezési igazgatója szerint hét kulcsfontosságú szempont van, amelyek hiányában már az első rostán sem engedi tovább a jelentkezőket.

Tuti portfólió

Tuti kísérőlevél

Kreativitás és rajztudás

Légy önmagad

Légy érdekes, mutass érdeklődést

Légy csapatjátékos

Légy kész fejlődni

Az eredeti, angol nyelvű cikk teljes terjedelmében a LinkedIn oldalán olvasható.