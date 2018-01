Trabantok gyakran születtek ujjá művészeti alapanyagként, a 601-es típus mély történelmi nyomot hagyott maga után. Többek között megtalálható a “U2 – Achtung Baby” lemezborítóján, és elengedhetetlen kelléke volt az együttes színpadi díszletének a Zoo TV turné alatt.

Még a mai napig olcsón beszerezhető, ugyanakkor legendás típus, amiből rengeteg furcsa, érdekes, elgondolkodtató alkotás született. Nincs is könnyebb módja a kreativitás színlelésének, vegyünk pár Trabantot, fessük be őket igény szerint, és máris kész a nagy mű! Pár éve még mi is pingáltunk bontó kapujában álló roncsokat valamelyik sajtóeseményen.

Ezt csak azért jegyzem meg, mert innen, a festett Trabantok tömegéből nézve érdekes igazán a leghíresebb, legtöbbet fotózott, márkához köthető “alkotás”. Ami nem más, mint egy rozsdás oszlopra emelt Trabant 601, gólyafészekkel a tetején. A Berlintől 80 kilométerre, Neuruppinban található építményről tengernyi fotó akad a neten, aki arra jár, biztos, hogy kattint, pedig már le se tojják a Trabit, az utóbbi években nem fészkeltek rá Afrikából visszatérő vendégek.